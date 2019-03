Calcio giovanile, la Juniores esulta: battuta l'Axys Zola per 3-1 Successi anche per Under 17 e Under 15. Sconfitte per Under 16 e Under 14

Sport Repubblica San Marino | 18:14 - 25 Marzo 2019 Un'azione della squadra del Santarcangelo Under 15. JUNIORES SANTARCANGELO – AXYS ZOLA 3-1 Santarcangelo: Forti, Alvisi, Dominici, Miori, Meco, Fabbri, Lonardi, Galassi, Bua, Fellini, Guarino. Subentrati: Pganelli, Savini, Zanni, Ravaglia, Iadevaio. In panchina: Sturniolo, Novelli, Camaj, Benvenuti. All. Fusi. Marcatori: 27’ Miori, 30’ Dominici, 70’ Bua, 81 Visintainer (rig).

UNDER 17 SANTARCANGELO – COMACCHIESE 8-0 Santarcangelo: Fusconi, Andreoli, Pignalosa, Terenzi, Dominici, Renzi M., Iadevaio, Ravaglia, Novelli, Gjorretaj, Benvenuti. Subentrati: Soldati, Astolfi, Renzi M. In panchina: Guidi. All. Manzaroli. Marcatori: 8' e 28' Novelli, 9' e 58' Benvenuti, 23' e 80' Gjorretaj, 24' Iadevaio, 70' Astolfi.

UNDER 16 VECCHIAZZANO – SANTARCANGELO 1-0 Vecchiazzano: Farneti, Cocquio, Gramellini, Boscherini, Fabbrica, La Corte, Dervishi, Valentini, Ghini, Mazzanti, Grillandi. In panchina: Piunti, Farolfi, Kulan, Petean. All. De Vita.

Santarcangelo: Fabbri, Fratti, Rocchi, Agostini, Guidomei, Guerra, Pironi, Bertozzi, Michelucci, Rossi, Canarecci. Subentrati: Marcello, Pazzini. In panchina: Lanci, Baldacci. All. Magnani Sconfitta di misura (la prima di campionato) per il 2003 del Santarcangelo sul campo del Vecchiazzano. Gli ospiti, seppur disordinatamente, prendono sin dall'inizio il comando del gioco ed al 15' unico episodio significativo del primo tempo, Pironi, con un lancio millimetrico in profondità, mette davanti al portiere il proprio centravanti che per un soffio non riesce a concludere. Subito in apertura di secondo tempo il portiere clementino alza miracolosamente sulla traversa un colpo di testa degli avversari che però al 9' della ripresa si portano in vantaggio causa una svista del numero uno santarcangiolese. La risposta dei ragazzi di Magnani è intensa ma inefficace. Fratti prima e Marcello poi falliscono di pochissimo sottoporta e neppure Pironi, entrato in area dopo uno slalom tra gli avversari di cinquanta metri, riesce a siglare quella rete che avrebbe portato ad un più giusto pareggio.

Subito in apertura di secondo tempo il portiere clementino alza miracolosamente sulla traversa un colpo di testa degli avversari che però al 9' della ripresa si portano in vantaggio causa una svista del numero uno santarcangiolese. La risposta dei ragazzi di Magnani è intensa ma inefficace. Fratti prima e Marcello poi falliscono di pochissimo sottoporta e neppure Pironi, entrato in area dopo uno slalom tra gli avversari di cinquanta metri, riesce a siglare quella rete che avrebbe portato ad un più giusto pareggio. UNDER 15 SANTARCANGELO – SAVIGNANESE 4-1 Santarcangelo: Rinaldini, Baldacci (50’ Rossi), Marcello (36’ Morgante), Bagli (36’ Pazzini), Guidomei (50’ Esposito), Pesaresi, Renzi, Nucci, Gessaroli, Giannini (59’ Drudi), Capi. All. Bonesso. Savignanese: Pollini, Salvi (36’ Molari), Stefani, Ambrogiani, Rivalta, Stacchini, Brocculi (59’ Belletti), Dichio (69’ Evangelista), Sberlati, Piccini, Motta (53’ Genevois). All. De Falco. Marcatori: 43’ Nucci, 44’ e 50’ Capi, 46’ Sberlati, 56’ Esposito UNDER 14



PIACENZA – SANTARCANGELO 2-0

Santarcangelo: Conti, Farotti, Pozzi, Esposito, Bucchi, Bianchi, Bocca, Antonini, Amati, Drudi, Giovannini. Subentrati: Casadei, Rossi, Pasini, Chiaruzzi, Piastra. In panchina: Minni. All. Tacconi.

Marcatori: 5' st Ghilardotti, 11' st Rossi.