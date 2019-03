Ginnastica artistica: pioggia di medaglie per i riminesi al campionato regionale Uisp

Sport

Rimini

| 17:51 - 25 Marzo 2019

Due dei vincitori.

Sabato 23 e domenica 24 marzo si è svolta la seconda prova di campionato regionale Uisp.

Ha inaugurato le gare la sezione maschile con Luca Vada e Gioele Donini che dopo la gara sono saliti rispettivamente sul secondo e sul primo gradino del podio. Luca Vada è stato proclamato campione regionale nella sua categoria.

Si passa poi alla seconda categoria femminile dove Margherita Cardinali (2004) ottiene il 3°posto in classifica generale come pure Nicol Greco (2005), ottima gara anche per Camilla Cescutti.

Tra le junior Rebecca Bisulli arriva 6° salendo sul terzo gradino del podio a volteggio.

La gara di domenica è a Cesena e troviamo le ragazze di 3° categoria senior. Matilde Bianchi ottiene la 4°posizione in classifica generale e una medaglia d'argento a volteggio, Eleonora Mancini ottiene una medaglia d'oro a volteggio e parallele, Gaia Mainardi esegue una gara senza errori e Alice Cressi vince la sua categoria con una medaglia d'oro a corpo libero e una d'argento a parallele.