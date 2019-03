A Rimini 18mila visitatori per Giardini d'autore, la mostra mercato nella cornice di Castel Sismondo

Attualità

Giardini d'Autore a Castel Sismondo.

Giardini d'Autore, la mostra mercato di giardinaggio nella storica cornice di Castel Sismondo a Rimini, arrivata alla decima edizione, ha sfiorato quota di 18mila visitatori. Un weekend da record per gli organizzatori della manifestazione che anche sui social ha superato i 100 mila contatti. Da venerdì 22 a domenica 24, proprio per l'avvio della primavera, si sono incontrati a Rimini i migliori vivaisti d'Italia.

Il percorso tra camelie, orchidee, calle, rose inglesi e originarie, sempreverdi, rampicanti e alberi da frutto e i due punti ristoro nel verde del castello, hanno attirato appassionati alla ricerca del fiore perfetto da acquistare. Passeggiando tra le piante, i turisti, molti quelli francesi, tedeschi e scozzesi, hanno potuto ammirare anche i giardini di piazza Malatesta, recentemente sistemati, il perimetro esterno del Teatro Galli ed entrare nella corte rinascimentale di Caste Sismondo. Giardini d'Autore tornerà il 25 e 26 maggio e per l'autunno il 20 al 22 settembre. Pensato anche uno spazio per bambini con "Imparare con la Natura" in collaborazione con Hera e una raccolta fondi per "Luisa Vive", l'associazione che permetterà a Luisa, ricercatrice dell'Università di Bologna, un delicato intervento negli Usa.