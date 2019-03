Il Vescovo incontra i giovani e gli educatori delle parrocchie

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:12 - 25 Marzo 2019

Monsignor Francesco Lambiasi con i giovani del territorio (Foto il Ponte).

Domenica 31 marzo il vescovo incontro i giovani e gli educatori delle parrocchie della zona di Santarcangelo, Savignano, San Mauro Pascoli, Sogliano, Roncofreddo,Torriana e Poggio Berni. L'incontro di domenica si pone all'interno di una serie di appuntamenti che il vescovo sta vivendo in varie zone della diocesi all'interno di un percorso che la nostra Chiesa sta vivendo in vista di un grande appuntamento assembleare del prossimo marzo 2020. Il Vescovo viene per incontrare i giovani, per ascoltarli, per accogliere le domande che vogliono rivolgere alla Chiesa.

L'incontro di domenica 31, che si svolgerà al Centro Parrocchiale di Santarcangelo a partire dalle ore 18, si colloca dentro un aperitivo diffuso che sarà occasione per ascoltare varie esperienze di impegno giovanile sul territorio, dall'ambito sportivo a quello artistico e imprenditoriale; dal volontariato internazionale a quello nel mondo della fragilità. Non solo i giovani aggregati nei gruppi ecclesiali, ma tutti i giovani del territorio sono invitati a questo appuntamento.