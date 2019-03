Rimini Calcio, è Mario Petrone il nuovo mister del Rimini. Martedì la firma e presentazione

Sport

Rimini

| 17:01 - 25 Marzo 2019

Il nuovo tecnico del Rimini è Mario Petrone (foto calciocatania.it).

Manca ancora la conferma ufficiale, ma è Mario Petrone il nuovo allenatore del Rimini. Verrà presentato martedì. Con lui l'accordo – in caso di salvezza – è anche per il prossimo anno. Martedì sarà messo nero su bianco.

Nato a Napoli il 20 marzo 1973, Petrone ha allenato il San Marino portandolo prima ai play off e poi alla clamorosa promozione in C1. Poi l’esperienza a Bassano dove vince campionato e Supercoppa. Quindi le stagioni di Ascoli, Catania e Pisa lo scorso anno. Il tecnico, che in questo momento è ad Olbia, ha negato l'interesse della Samb che nel frattempo ha esonerato Roselli. Petrone conosce la squadra ed è fiducioso di centrare l'obiettivo. Certo la sfida è stimolante ma anche il pane di ogni tecnico.

Cuttone, Acori e Atzori - altri candidati - contattati da Altarimini non sono stati chiamati dalla società, ma tutti avrebbero accetttato volentieri l'incarico.

IL COMUNICATO DEL CLUB Il Rimini F. C. rende noto, con grande rammarico, che il signor Marco Martini è stato sollevato dall'incarico. A mister Martini vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto in questi due anni, prima come allenatore in seconda e poi in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, condotto sempre con impegno e professionalità. A lui vanno anche i migliori auguri per il prosieguo della carriera.