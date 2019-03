Il Questore Improta lascia Rimini, i ringraziamenti del Presidente della Provincia Riziero Santi

Attualità

Rimini

| 15:44 - 25 Marzo 2019

Il Presidente della Provincia Riziero Santi e l'ex Questore Maurizio Improta.

Il Presidente della Provincia Riziero Santi esprime i propri ringraziamenti, personali e a nome della comunità, a Maurizio Improta, che dopo quattro anni al vertice della Questura di Rimini, si trasferisce a Roma per assumere l'incarico di Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria: “Ringrazio e saluto, a nome mio e di tutta la comunità provinciale, Maurizio Improta, Questore di Rimini per quattro anni, che ora va a ricoprire un nuovo prestigioso incarico. In un periodo storico in cui il tema della sicurezza risulta più che mai cruciale, e in un territorio peculiare per le sue caratteristiche socio-economiche, abbiamo tutti beneficiato della grande competenza e della capacità organizzativa e programmatoria di Maurizio Improta, che abbiamo visto all’opera in quel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui la Provincia ha il compito di rappresentare tutte le amministrazioni comunali del territorio, accanto al Comune capoluogo. Siamo grati per il livello di presenza e operatività della Polizia che il dottor Improta ha saputo garantire sul territorio provinciale e per il suo fondamentale contributo alla stesura del Patto sulla Sicurezza del 2017 che auspico continui ad essere uno dei capisaldi della collaborazione fra Stato, forze dell’ordine ed Enti locali in materia di programmazione delle politiche di sicurezza. Do il benvenuto, a nome mio e di tutta la comunità provinciale, al dottor Francesco Di Cicco – conclude il Presidente Santi - che assume il ruolo di nuovo Questore di Rimini, e gli faccio i miei auguri di buon lavoro.”