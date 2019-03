A Rimini ‘Un mare di inkiostro’ per le tartarughe marine: tatuaggi a favore della Fondazione Cetacea

Attualità

Riccione

| 15:25 - 25 Marzo 2019

Una tartaruga della Fodazione cetacea Riccione.

Un’iniziativa molto particolare per aiutare il Centro di Recupero Cura e Riabilitazione di Riccione: appuntamento mercoledì 27 marzo presso lo studio di tatuaggi Inkon Show di Viserba, in Via Toscanelli 128/A, una giornata il cui incasso verrà devoluto alla cura delle oltre trenta tartarughe recuperate, debilitate o ferite, lungo le coste emilianoromagnole e marchigiane e ora ricoverate presso il Centro di Recupero diRiccione.

La Fondazione Cetacea, che gestisce il Centro di Recupero, è finanziata interamente tramite devoluzioni e progetti e cura fino a 80 tartarughe l’anno, che una volta guarite vengono rimesse in libertà.

La giornata seguirà il metodo del walk in: sarà possibile tatuarsi piccoli skatch in bianco e nero o a colori sul tema marino e marinaresco fra quelli proposti dai tatuatori Alessandro Bernardi e Paky Spacco a prezzi molto vantaggiosi (a partire da 60 euro). Tutto a partire dalle ore 10. Per informazioni telefonare al 333 286 2901.