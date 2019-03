Incidente nel sottopasso di Riccione, coinvolto ciclista: è grave

Cronaca

Riccione

| 15:14 - 25 Marzo 2019

Il luogo dell'incidente nel sottopasso in via Verrazzano.

E’ stata ripristinata solo dopo alcune ore la circolazione al sottopasso ferroviario di viale Da Verazzano, a Riccione, i rilievi si erano resi necessari a seguito dell' incidente avvenuto verso le 10 di lunedì che ha visto coinvolto un ciclista 80enne, trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale “Bufalini” di Cesena, e due auto. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, a cui sono affidate le indagini per ricostruire le dinamiche del sinistro. I due conducenti delle vetture sono rimasti illesi. Sono intervenuti i soccorsi del 118 e per i rilievi del caso per permetterei quali la corsia di marcia monte – mare è stata chiusa al traffico.