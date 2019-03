Misano per tutta la settimana lavori di riasfaltatura in varie zone della città

Attualità

Misano Adriatico

| 14:55 - 25 Marzo 2019

Via Calle dei Mercanti a Misano.

L’Amministrazione Comunale è impegnata in queste ore nelle operazioni di riasfaltatura di diverse zone del territorio di Misano Adriatico.

Lunedì e martedì si procederà al completamento della riasfaltatura del quartiere di Villaggio Argentina e di diverse strade di Portoverde tra cui via Calle dei Mercanti, Passeggiata dei Fiori, Litoranea sud e via Ciglio.

A partire invece da mercoledì le squadre operative saranno impegnate in due aree specifiche: sarà riasfaltata infatti tutta Via Adriatica interna nella zona antistante l'area commerciale "Bandieri" (Oliviero) per circa 500 metri di strada. Tale operazione potrebbe causare qualche disagio che sarà gestito opportunamente dagli uomini della Polizia Locale, presenti durante i lavori. Sucessivamente alla fine dei lavori, si potrà procedere al disegno della nuova pista ciclabile che collegherà via del Bianco e via del Carro con il sottopasso di via del Ciglio.

In contemporanea, nella zona del centro a mare della ferrovia, nell’ambito della riqualificazione degli assi commerciali di Misano, saranno svolti i lavori di asfaltatura di via Platani.

Via Platani come per altro il centro di Misano sarà interessata domenica prossima dal passaggio degli atleti che parteciperanno alla Rimini Marathon. I lavori interesseranno un tratto di strada di circa 300 metri.