Il Vescovo sta meglio: dimesso dall'ospedale alle 13,45. Consigliati tre giorni di riposo assoluto

| 15:03 - 25 Marzo 2019

Il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi.

E' stato dimesso dall'ospedale Infgermi di Rimini alle 13.45 di lunedì monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, vittima di un investimento domenica pomeriggio attorno alle 18.30. Gli esami a cui è stato sottoposto tra domenica e lunedì hanno escluso lesioni se non una fortissima contusione al naso, un lieve trauma cranico e all'addome. La notte è trascorsa tranquilla. Il prelato dovrà stare a riposo assoluto per tre giorni. Le sue condizioni di salute sono buone. Mercoledì Monsignor Lambiasi salterà una riunione della Cei a Roma.

Monsignor Francesco Lambiasi stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali l’incrocio tra via Paolo Veronese e la via Circonvallazione meridionale, a pochi passi dal centro storico, quando è stato investito da un’auto ed è caduto a terra riportando un colpo all’addome e un lieve trauma cranico senza peraltro mai perdere conoscenza. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Infermi dove ha passato la notte in osservazione. Lambiasi aveva trascorso il pomeriggio al centro Tarkovskij ed era poi andato a fare visita ad un sacerdote che abita nella zona e stava rientrando in episcopato. E' stato soccorso dal suo investitore e da un medico di passaggio e da altri pedoni e dalle suore Maestre Pie.

Il Vescovo attraverso il suo portavoce tranquillizza tutti i fedeli: appena la notizia è stata divulgata da Altarimini sono giunti messaggi e telefonate in grande di grande quantità di fedeli e cittadini che esprimevano la propria vicinanza al prelato che ringrazia per tanto affetto.