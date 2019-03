Rimini, alla guida ubriachi: sette patenti ritirate e un mezzo sequestrato

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 25 Marzo 2019

Controlli della Polizia Municipale di Rimini.

Un week end di controlli sulle strade ma anche per garantire il rispetto dell’ordinanza che vietava dalle 12 di venerdì 22 fino alle 6 di oggi, lunedì 25 marzo (in concomitanza con la presenza dei tifosi scozzesi, scesi in riviera per seguire l’incontro di calcio della loro nazionale, impegnata nella Repubblica di San Marino per le qualificazioni a Euro 2020) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro. Alcune decine le attività controllate, in diversi momenti della giornata. Tra queste una sola sanzione per un mini market (zona Miramare), sorpreso a vendere bevande in contenitori di vetro. 323 invece i veicoli controllati durante il fine settimana nelle strade riminesi. Sette le patenti ritirate e un mezzo sequestrato per guida in stato di ebrezza.