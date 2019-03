Ciclismo: giornata no per la Benessere e Sport a Imola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:43 - 25 Marzo 2019

Corridori all'interno dell'Autodromo di Imola.

Sabato 23 marzo la Benessere e Sport è tornata a gareggiare a Imola all’interno dell’autodromo, ottimo palcoscenico per tutti i tesserati, un po' avaro in questa occasione. I piazzamenti sono stati ottenuti da Bartolomeo Celato (4°), Mauro Mondaini (6°) e Piero Mascetti (10°). Una parziale rivincita è arrivata domenica 24 marzo a Branzolino di Forlì dove Piero Mascetti, dopo il piazzamento del giorno precedente, ha colto la vittoria di categoria. Piazzamenti per Claudio Valentini (3°), Emilio Roncassaglia (4°) e Alberto Barzanti (6°). Notizie in chiaro scuro da Ferrara dove si è svolta la Gran Fondo del Po: Claudio Ardondi, vittima di una caduta nei 300 metri finali quando poteva ancora giocarsi la vittoria assoluta nel percorso medio, è riuscito a ripartire vincendo la propria categoria. Per lui una forte contusione alla spalla ma fortunatamente nulla di rotto se non la divisa. Buona prestazione anche di Annamaria Lazzaretti.