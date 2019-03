Pattinaggio, Rinascita Sport Life Rimini campione d'Italia 2019

Sport

Rimini

| 11:25 - 25 Marzo 2019

Squadra vincitrice - Foto Raniero Corbelletti.

Dopo il trionfo ai Campionati Regionali FISR dello scorso febbraio, che ha permesso al quartetto Divisione Nazionale Synapses di partecipare ai Campionati Italiani di Federazione, arriva un’altra grande soddisfazione per il quartetto di Rinascita Sport Life composto da Martina Montanari, Federica Gallo, Sara Rrapushi e Laura Sisti (ASD Pietas Julia) che con una performance impeccabile ha conquistato la medaglia d’oro laureandosi Campione d’Italia 2019.

Le ragazze, guidate dagli allenatori Eleonora Rizzo e Filippo Forni, hanno interpretato una coreografia ispirata alla tragedia dell’11 Settembre 2001, tra l’ammirazione del pubblico del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Prima esperienza ai Campionati Italiani FISR anche per il quartetto Jeunesse e per il gruppo Junior Synapses di Rinascita Sport Life, che per la prima volta hanno avuto la possibilità di cimentarsi con le pari categoria di tutta Italia.