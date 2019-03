Calcio, weekend di grandi emozioni per i giovani della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:06 - 25 Marzo 2019

Ballarini a segno con i Giovanissimi.

Weekend di risultati altalenanti per i giovani della Marignanese che chiudono la due giorni di gare con 2 vittorie e 2 sconfitte con alcuni campionati giunti al momento decisivo.

Sabato pomeriggio dolce amaro per la Juniores capitolata a Riccione nel derby (5-0) ma che esulta per la contemporanea sconfitta del Del Duca; nel prossimo turno, ultima giornata di campionato, i ragazzi di Di Nunzio con un punto di vantaggio sui rivali diretti sono chiamati all’impresa contro la capolista Diegaro per evitare la retrocessione.

Vittoria in rimonta invece per gli Allievi che sotto di due gol nel primo tempo hanno reagito da grande squadra chiudendo con un bel 5-2 sul San Lorenzo: a segno per la band di Bacchini Di Renzo (2), Bresciani, Di Giovanna e D’Angeli. Terzo posto in classifica per i gialloblu in scia alla capolista Pietracuta e all’Atletico Viserba.

Tre punti anche per i Giovanissimi di Antonioli che hanno espugnato 2-1 il campo dell’Atletico Viserba con i gol di Ballarini e Buonavoglia issandosi così al terzo posto dietro a Cattolica e Junior del Conca; ko invece l’altra squadra Giovanissimi uscita sconfitta 3-1 a Misano.

Nel weekend in campo anche gli Esordienti 2006 di Osualdella che hanno disputato i consueti tre tempi con l’Accademia Rimini: in gol per i giovani gialloblu Tirincanti e Morganti (2).