Polisportiva Garden Rimini, weekend d'oro per gli atleti del nuoto

| 10:02 - 25 Marzo 2019

Francesco Luciani Campione regionale.

Fine settimana da sogno per il Garden che ai campionati regionali disputati a Riccione conquista sette splendide medaglie e uno storico titolo regionale con Francesco Maria Luciani nei 100 farfalla Es. B1.

I piccoli/grandi campioncini della sezione nuoto agonistico seguiti da Angela Tartaglia e Davide Delucca hanno ottenuto incredibili risultati che vanno ben oltre alle più rosee aspettative: Francesco Maria è l’ultimo frutto di un folto vivaio cresciuto negli anni e fortemente voluto dal dott. Ermanno Pasini, presidente della Polisportiva.

Non solo Francesco ha conquistato la medaglia nella kermesse riccionese (per lui anche un lusinghiero 5° posto sui 50 farfalla), sono 7 i podi totali per gli atleti del Garden: medaglie d’argento per Yin Yangkun “Lino” nei 100 dorso Es.B2 classe 2008 alla sua prima finale regionale, medaglia di bronzo Cristian Piccininni nei 100 stile libero e 100 dorso Es. B2 classe 2008 e Giovanni Mainardi nei 100 farfalla Es. B2 classe 2008 (per lui anche un quinto posto nei 50 farfalla), esaltante prestazione delle due staffette composte da Achille Alessandri, Cristian Piccininni, Yin Yangkun “Lino” e Giovanni Mainardi, la 4x50 mista Es.B maschi giunta terza e la stessa formazione ha poi colto un emozionatissimo secondo posto battuti solamente dalla formazione del Circolo Uisp.

“Queste medaglie sono il risultato di un lavoro iniziato anni fa e che vede la pre-agonistica ed i loro tecnici coordinati da Marco Squadrani, fare un incredibile sforzo giornaliero per prepararli al successivo inserimento nella squadra agonistica” dichiara il DS Fabio Bernardi.