Rotola per trenta metri nella scarpata, per conducente di Poggio Torriana prognosi di 45 giorni

Cronaca

Poggio Torriana

| 08:11 - 25 Marzo 2019

Veicolo fuori strada, foto di repertorio.

Si trova in ospedale a Cesena con una prognosi di 45 giorni, l'uomo che sabato sera era finito in una scarpata a San Giovanni in Galilea nelle colline al confine tra le provincie di Rimini e Forlì Cesena. L'incidente era avvenuto nella prima serata, verso le 21. L'uomo, un 46enne di Poggio Torriana, è finito in una scarpata facendo un volo di 30 metri. Probabilmente era in stato di ebbrezza quando ha avuto il sinistro. E' stato recuperato da Vigili del Fuoco e Carabinieri ed è stato portato dal personale del 118 al Bufalini di Cesena.