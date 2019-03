Cade in mountain bike, 60enne soccorso in elicottero

Cronaca

| 07:53 - 25 Marzo 2019

Elisoccorso sull'appennino romagnolo, foto di repertorio.

Domenica mattina è stato allertato il 118 per un ciclista caduto dalla propria mountain bike lungo una strada sterrata in via Ca’Donicilio di là, nella zona di Sarsina. Arrivata nelle vicinanze, una squadra con un infermiere si è portata sul luogo dell'incidente guidata da una persona. Raggiunto nel luogo l'infortunato, Marco Lucchi, 60 anni, che si trovava con amici, gli sono state prestate le prime cure. Nel frattempo è sopraggiunto anche l'elicottero di Ravenna. Caricato in barella, l'uomo, che aveva riportato un probabile trauma toracico, è stato trasportato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena.