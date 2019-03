Sfregiata la lapide di Vadim Piccione: il padre: "Mi vogliono zittire"

Cronaca

25 Marzo 2019

Non c'è pace per la memoria di Vadim Piccione il giovane morto nell'estate del 2012 a Riccione all'indomani della Notte Rosa. I familiari hanno segnalato di aver trovato un pesce finto legato sopra il cippo che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo del giovane. Secondo il padre e i suoi legali, si tratta di un atto intimidatorio rivolto a loro per scoraggiare il proseguimento delle indagini.

Recentemente sono stati disposti nuovi accertamenti sulla vicenda che ha ancora dei momenti oscuri. La famiglia ha sporto denuncia relativamente a questo episodio. Ha chiesto inoltre alla Municipale di Riccione di visionare le telecamere di sorveglianza che si trovano in zona, per risalire agli autori del gesto.