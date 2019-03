Calcio C, Albergatore Pro schianta Ferrara con una eccellente prestazione: 104-70

Sport

Rimini

| 22:52 - 24 Marzo 2019

Albergatore Pro esulta a fine partita Foto Aldo Sgroi.

La macchina da guerra Albergatore Pro entusiasma i 1300 tifosi presenti al Flaminio e schianta Ferrara Basket 2018 (104-70) con una prestazione spumeggiante, piena di effetti speciali: triple insensate, passaggi no look dietro la testa e contropiedi ad alta velocità. Rimini, dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, piazza l'allungo decisivo nel secondo quarto con le bombe di Francesco Bedetti e Moffa. Nel secondo tempo RBR amministra il risultato. MVP Luca Pesaresi con 22 punti (9/13 dal campo) e 6 assist. Solide prestazioni anche per Francesco Bedetti che chiude con 16 punti, 9 rimbalzi e 24 di +/-, Broglia e Moffa entrambi con 11 punti e Bianchi che segna 10 punti e recupera 3 palloni.

RBR si porta a 38 punti in classifica, a +10 dalla seconda in classifica Bologna Basket 2016 che è stata sconfitta per 91-82 dalla Virtus Imola.

Albergatore Pro parte a razzo e in quattro minuti è già sul 14-4 grazie ai fratelli Bedetti e Ramilli, Ferrara reagisce e il libero di Petronio fa -6. C'è equilibrio fino alla tripla di Magni del 23-18, poi Pesaresi allo scadere porta il vantaggio oltre la doppia cifra. Nel secondo quarto Albergatore Pro bombarda a ripetizione oltre l'arco con i suoi cannonieri: Pesaresi entra con decisione nella partita e si fa notare anche per ottime soluzioni all'interno dell'area, Francesco Bedetti mette 2 bombe fondamentali, Moffa entra molto bene nella gara e Bianchi si dimostra letale in attacco oltre alle palle recuperate in difesa. RBR non segna per i primi 3 minuti e mezzo nel secondo tempo, ma Ferrara ne approfitta in parte e si riporta solo sul -21 prima di subire un'altra offensiva dai padroni di casa guidata dai fratelli Bedetti e i liberi del giovane Guziur fanno +31 Albergatore Pro; la tripla di Bianchi allarga la forbice sul +37 prima di un mini-parziale 7-0 per gli ospiti che chiude il terzo quarto. L'ultimo quarto è ordinaria amministrazione per Rimini che si gode lo show di Luca Pesaresi e l'ottimo ingresso in campo dei giovani Vandi e Chiari che chiudono la partita.

Albergatore Pro RBR-Ferrara Basket 2018 104-70

RBR: Ramilli 9 (3/3, 1/2), Rivali 2, Broglia 11 (4/5), Bedetti F. 16 (2/2, 2/3), Bedetti L. 9 (4/7, 0/1), Vandi 4 (2/2), Bianchi 10 (2/2, 2/6), Pesaresi 22 (5/6, 4/7), Moffa 11 (4/4, 1/2), Chiari 2 (1/2, 0/1), Guziur 4 (1/3, 0/1), Saponi (C) 4 (1/3). All. Bernardi, Brugè.

FERRARA: Davico 14 (1/1, 4/6), Ghirelli M. 15 (3/4, 2/9), Mandic 4 (1/6), Petronio 15 (4/7, 0/3), Farioli (C) 5 (2/5, 0/1), Lorenzi, Cattani, Caselli 2 (1/1), Favali 9 (4/6, 0/1), Ghirelli L., Magni 6 (1/3, 1/4), Vigna. All. Furlani, Campi.

PARZIALI: 29-18, 58-32, 77-47