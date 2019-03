Calcio D, il San Marino trafitto a Fiorenzuola (1-0): dall'esonero di Muccioli terzo ko di fila

Sport

Repubblica San Marino

| 22:22 - 24 Marzo 2019

Il nuovo acquisto Morga ha giocato l'ultimo quarto d'ora.

Il San Marino cade anche a Fiorenzuola: il dopo Muccioli è caratterizzato dalla terza sconfitta, uno con l'interregno di Christian Jidayi e due con Rocco Cotroneo. Decisiva la rete nel finale di Saporetti, a rete anche nella partita di andata chiusa sull'1-1, e in estate in predicato di vestire la maglia del San Marino Calcio. Ora i titani sono terz'ultimi e domenica affronao ilò Classe, penultimo. Che scocchi di nuovo l'ora di Muccioli?

LA PARTITA Prima occasione del match per il Fiorenzuola al 35’, che sugli sviluppi di un corner dalla sinistra vede il mancino di Guglieri trovare in pieno la testa di Kacorri: il colpo di testa del centravanti rossonero è poco preciso e finisce sopra la traversa. Al 44’ ottima azione sulla corsia destra tra Bouhali e Corbari, con il primo che serve un traversone teso dalla destra per l’avvitamento di Kacorri: palla che esce alla destra di Pozzi.

Nella ripresa al 22' schema su punizione dalla fascia per i rossoneri, con Guglieri che serve rasoterra l’accorrente Anastasia, ma il tiro del numero 11 del Fiorenzuola finisce a lato. L'ingresso di Saporetti di rivela vincente: la rete di testa arriva sugli sviluppi di una punizione dal lato destro dell’area difesa da Pozzi.

Il San Marino prova a reagire col nuovo arrivato Morga, che all’88’ serve De Cristoforo dalla sinistra ma il tiro del neo-entrato per la squadra di Cotroneo è alle stelle.

Il tabellino

Fiorenzuola - San Marino 1-0

Fiorenzuola: Libertazzi; Bouhali; Guglieri (78’ Contini); Zaccariello (58’ Cosi); Bruzzone; Varoli; Tunesi (58’ Matera); Corbari; Kacorri (74’ Saporetti); Rivi (88’ Bedino); Anastasia. All. Brando

San Marino Calcio: Pozzi; Mingucci; Marconi; Salcuni (80’ De Cristofaro); Guarino; Gremizzi; Cannoni; Pasquini; Spadafora (78’ Battistini); Gasperi; Massetti (73’ Morga). All. Cotroneo

Reti: 83’ Saporetti (F)

Note: Recupero 2’ e 5’

Ammoniti: Corbari; Guglieri (F); Gasperi; Gremizzi; Mingucci (S).