Calcio D, la Sammaurese non può nulla contro la Recanatese: 0-3

| 21:31 - 24 Marzo 2019

La Sammaurese è stata sconfitta al Macrelli dalla Recanatese.

Una doppia staffilata del pericolo numero uno, bomber Pera, risolve la partita in favore della Recanatese che torna dal Macrelli forte del successo per 3-0 contro la Sammaurese. I gol all’inizio hanno chiaramente condizionato il match con Zuppardo e soci che non sono stati in grado di invertire la tendenza. La Recanatese colpisce subito e al 5′ va in gol con Pera. I giallorossi di casa faticano a prendere quota e al 13′ ancora Pera tarpa le ali ai padroni di casa segnando dagli 11 metri. La Sammaurese cerca di risalire la china, ma la compagine leopardiana ha in mano le redini dell’incontro e nel finale segna nuovamente con Borelli. Domenica prossima si va a Santarcangelo.

Il tabellino

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Giua, Rosini, Santoni, Maerciari, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi, Louati A disp: Hysa, Soumahin, Lombardi, Alberighi, Valentini, Sapucci, Pertutti, Diop, Toromani. All Mastronicola.

: Pinagerelli, Marchetti, Dodi, Lunardini, Esposito, Pera, Lombardi, Sivilla, Borelli, Raparo A disp: Sprecacè, Rinaldi, Tanoni, Sopranzetti, Senigagliesi, Giaccaglia, Olivieri, Latini, Gigli. All Alessandrini.

Marcatori: 5′ e 13′ Pera, 90′ Borelli.