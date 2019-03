Calcio D, la Savignanese cade ad Agnone: 2-0 maturato nella prima frazione di gioco

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:21 - 24 Marzo 2019

La squadra della Savignanese.

La Savignanese scivola ad Agnone: sconfitta per 2-0. Avvio di gara vivace con i molisani insidiosi tramite le sortite di Formuso e Guidi pericolosissimo per i gialloblù. A metà frazione è Peluso a chiamare il portiere locale agli straordinari in una duplice occasione. Il match è intenso e alla mezz'ora la squadra di Foglia Manzillo passa in vantaggio, andando in goal con Corbo. L'Agnonese non molla la presa e, prima dell'intervallo, raddoppia con Ancora (42').

Nella ripresa la Savignanese prova ad alzare i giri del motore, tuttavia, nonostante la pericolosità di Peluso, Longobardi e Turci e la traversa di Battistini, la compagine di casa mantiene il punteggio inalterato e, al triplice fischio, festeggia i tre punti.



Il tabellino

OLYMPIA AGNONESE-SAVIGNANESE 2-0

AGNONESE: Kuzmanovic, Corbo, Litterio (32' Cassese), Ricciardi, Albanese, Barbato (77' Ballerini), Diarra (88' Bisceglia), Pejc, Formuso (70' Mazzarani), Ancora (59' Sorgente), Ribeiro A disp: Maraolo, Ballerini, Bisceglia, Cassese, Nyang, Di Pietro, Mazzarani, De Zai, Sorgente. All Foglia Manzillo

SAVIGNANESE: Dall'Ara, Guidi (50' Longobardi), Succi, Brighi, Peluso (70' Scarponi), Noschese (65' Ballardini), Giunchetti (59' Manuzzi R), Vandi (50' Battistini), Giacobbi, Manuzzi F, Turci A disp: Pazzini, Battistini, Longobardi, Scarponi, Albini, Rossi, Ballardini, Manuzzi R. All Farneti

Marcatori: 30' Corbo, 42' Ancora

Ammoniti: Ribeiro



RISULTATI: Agnonese-Savignanese 2-0; Avezzano-Jesina 0-1 (Pierandrei); Castelfidardo-Isernia 3-2 (Granado, Trillini, Calabrese; Romano, Romano); Cesena-Pineto 1-2 (Tomassini, Campione, Alessandro); Francavilla-Forlì 2-1; Giulianova-Campobasso 2-0; Matelica-Santarcangelo 1-1 (Margarita); Montegiorgio-Vastese 0-1 (De Meio); Sammaurese-Recanatese 0-3 (Pera, Pera, Borrelli); San Nicolò Notaresco-Sangiustese 0-0.



Classifica: Cesena 73, Matelica 69, Recanatese 54, SN Notaresco 52, Pineto 52, Francavilla 51, Sangiustese 48, Montegiorgio 44, Campobasso (-2) 42, Jesina 42, Sammaurese 42, Savignanese 41, Giulianova 37, Vastese 35, Santarcangelo 32, Agnonese 30, Avezzano (-3) 30, Forlì 30, Isernia 30, Castelfidardo 21