Attualità

Rimini

| 20:19 - 24 Marzo 2019

Degrado spogliatoi nel vecchio campo da tennis del parco Marecchia.

Ancora in avanzato stato di degrado, una situazione non più tollerabile al parco Marecchia negli spogliatoi dell'ex campo da tennis. Un nostro lettore chiede di provvedere al più presto e mettere la situazione in condizioni decenti, sia come aspetto, dal punto di vista strutturale e igenico e dice: "E' ora di pulire questa area".