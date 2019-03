Calcio D, il Santarcangelo strappa un prezioso punto sul campo del Matelica: 1-1

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:27 - 24 Marzo 2019

Il tecnico del Santarcangelo Daniele Galloppa.

Impresa cdel Santarcangelo che va a punto sul campo del Matelica, secondo in claassifica. Al 7'destro a giro dal vertice sinistro dell’area di Margarita, Ragone si salva in angolo, un minuto dopo il gol: sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Lo Sicco è Margarita di testa a sbloccare la partita. Al 14' Lo Sicco pesca in profondità Margarita che controlla e tira, ma la sua conclusione verso la porta è debole. Al 20' la rete del pareggio del Santarcangelo: cross dalla sinistra di Peroni per Bencivenga che arriva in corsa e sorprende Avella 1-1. Al 29’ occasione da gol per il Matelica: sul corner di Lo Sicco, Angelilli appostato sul primo palo spizza di testa verso il secondo dove Riccio non arriva in tempo per concludere a rete. Al 45' su corner di Lo Sicco è sempre Angelilli sul primo palo a spizzare di testa verso il secondo dove arriva in corsa De Santis che spinge il pallone in porta ma l’assistente annulla il gol per fuorigioco. Al 47’ sul finire del primo tempo occasione sfumata per il vantaggio: Angelilli recupera palla a centrocampo e si invola in contropiede, arrivato in area calcia in porta ma la sfera finisce di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa poche emozioni. Al 9’ Peroni recupera palla e calcia in porta, Avella blocca; al 16’ De Cerchio dal limite calcia in porta, carambola con un suo compagno di squadra e la palla colpisce il palo con Avella battuto.

La salvezza diretta ora è a tre punti in quanto la Vastese ha vinto in trasferta a Montegiorgio.



Il tabellino

Matelica - Santarcangelo 1-1

Matelica: Avella, Visconti, Riccio, De Santis, Lo Sicco, Benedetti, Angelilli (32’ st Bugaro), De Marco (21’ pt De Luca), Florian (36’ st Dorato), Margarita (20’ st Melandri), Bittaye (35’ Favo). All: Ortolani.

Santarcangelo: Ragone, Corvino, Fabbri, Dhamo, Gabrielli, Giglielmi, Bencivenga (32’ st Pigozzi) Fuchi (32’ st Nasini), Bernardi (20’ st Falomi), De Cerchio (20’ st Moroni), Peroni. All: Galloppa.

Note: Ammoniti: Bencivenga, Fabbri, Visconti, Fuchi, Ragone, Lo Sicco. Espulsi: 44’ st Lo Sicco per doppio giallo. Angoli 5-1. Recupero: 2'pt, 5' st.