Rimini, il Vescovo Lambiasi investito da un'auto all'incrocio a ridosso del centro storico

Cronaca

Rimini

| 19:23 - 24 Marzo 2019

Ambulanza che soccorre il Vescovo.

Il vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi attorno alle ore 19 di domenica è stato investito da un'auto Toyota di colore grigio a ridosso del centro città, all'incrocio tra via Paolo Veronese e la via Circonvallazione meridionale. Il prelato era a piedi: si stava recando a trovare un sacerdote che abita in zona. La dinamica dell'incidente è in corso d'accertamento. L'auto da via Circonvallazione meridionale procedeva verso il centro città e si stava immettendo in via Paolo Veronese. Monsingor Lambiasi, immediatamamente soccorso anche dalla suore del vicino istituto Maestre Pie è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Infermi: dai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni gravi se non un trauma di lieve entità e una forte contusione al naso. Al Vescovo Lambiasi gli auguri di ronta guarigione dal parte della redazione di altarimini.it.