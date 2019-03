Calcio Promozione: Igea Marina, tre punti salvezza sul campo del Morciano (1-2)

Sport

Morciano

| 17:49 - 24 Marzo 2019

Calciatori Igea Marina (foto di repertorio).

MORCIANO: Marconi, Torre, Muccini, Volponi, Monaldi; Molfetta, Ragno, Simoncelli; Baki, Sperandio, Longoni.

In panchina: Vizzo, Bartolini, Martinelli, Subaschi, Tenti, Colombari, Iannone, Ingrosso, Ostolani.

IGEA MARINA: Berardi, Minacapilli (65' Comandini), Bocchini, Righini, Magnani, Venturi (74' Brighi); Bellavista (82' Ricci), Casadei; Mema, Pirini, Della Rosa (62' Marchini).

In panchina: Forlani, Pruccoli, Pasolini, Pandolfi.

ARBITRO: Kerni di Bologna (Assistenti: Topo ed Ensini di Cesena).

RETI: 14' Bellavista, 77' Simoncelli, 80' Mema.

NOTE: ammoniti Marconi, Muccini, Minacapilli, Bellavista.



Al 14' Igea Marina in vantaggio con Bellavista. che di testa raccoglie un calcio di punizione dalla sinistra battendo Marconi dall’interno dell’area piccola. Il Morciano reagisce, gli ospiti arretrano il baricentro e provano a ripartire in contropiede. Al 40' ancora Bellavista pericoloso, la sua conclusione sfiora il palo alla destra di Marconi. Sul capovolgimento di fronte Longoni si presenta a tu per tu con Berardi, bravissimo a respingere di piede. Nella ripresa al 77' il Morciano pareggia con Simoncelli, che sfrutta un cross da destra di Baki e da distanza ravvicinata batte Berardi.

