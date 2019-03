Nuovo parco inaugurato a Sant'Andrea in Casale, investito 70.000 euro

| 15:17 - 24 Marzo 2019

Domenica mattina il sindaco di San Clemente Mirna Cecchini ha inaugurato il nuovo parco urbano di Sant'Andrea in Casale.

"Aumentare il verde pubblico, favorire il recupero di spazi da destinare alla collettività, mantenere integri e puliti gli stessi spazi sono sinonimi di civiltà e sensibilità sociale; non soltanto il segno di una preoccupazione d’ordine amministrativo", spiega il primo cittadino in una nota. Il Comune ha investito 70.000 euro dai trasferimenti Atsir, fondi riconosciuti a San Clemente quale indennità di disagio correlata all'attività del termovalorizzatore di Raibano, realizzando un percorso pedonale accessibile a tutti, mettendo a dimora nuove piante, installando panchine con schienali in legno. Prevista un’illuminazione pubblica in grado di far apprezzare visivamente l’arredo anche nelle ore notturne.

"Da sempre, questa Amministrazione ha creduto nella fondamentale opera di preservazione del contesto ambientale; specie in un territorio collinare, come il nostro, in cui il patrimonio ‘natura’ deve continuare ad essere un’autentica ricchezza", chiosa il primo cittadino.