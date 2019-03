Elio e Moranda, da oltre 50 anni in vacanza a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 13:14 - 24 Marzo 2019

Moranda ed Elio Gori con il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Arrivano dal comune di Montemurlo, in provincia di Prato, gli ospiti “fedelissimi” che venerdì pomeriggio, nella Sala Giunta di Palazzo Mancini, hanno ricevuto dalle mani del Sindaco Mariano Gennari, la targa per il loro attaccamento alla città di Cattolica. Si tratta di una coppia di ottantenni, Elio Gori e la moglie Moranda Bartolini, che da oltre 50 anni, per la precisione dal 1965, scelgono la Regina dell’Adriatico per le loro vacanze. Ad innamorarsene per prima fu Moranda che subito contagiò Elio, ai quali si sono uniti, negli anni, i tre figli avuti dalla coppia ed i nipoti. I coniugi, felici per il riconoscimento, in un piacevole scambio di battute con il Sindaco, si sono soffermati a raccontare i propri trascorsi a Cattolica, di come l'abbiano vista trasformarsi in questi decenni e di quanto ne siano rimasti entusiasti e assidui frequentatori. Elio è stato imprenditore del settore tessile e Moranda ha sempre fatto la casalinga, oggi sono due splendidi pensionati. Con loro, a festeggiare questo “traguardo”, tutta la famiglia attorno. Infine l'augurio di rinnovare l’appuntamento a Cattolica per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.