Più di 800mila euro da governo e regione per rifare vie, strade e piazze di Pennabilli

| 12:30 - 24 Marzo 2019

Scorcio della piazza di Pennabilli.

L’amministrazione comunale di Pennabilli ha ottenuto nuovi contributi per progetti rivolti alla messa in sicurezza del territorio. Il Ministero dell’Interno ha stanziato 334.000 € per il rifacimento della piazza antistante le scuole e il Municipio (274.000 €) e la sistemazione delle vie del centro storico (60.000 €), lavori che verranno effettuati entro l’anno in corso. Altri finanziamenti per un importo di 520.000 € sono stati ottenuti dalla Regione Emilia-Romagna per la sistemazione di alcune strade soggette a frane attive, strade di Borgonovo, Villa Maindi, Santa Colomba, Cà Berbece e Miratoio. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per il rifacimento delle condutture e le captazioni del Lago di Andreuccio (76.000 €) e alcuni lavori di asfaltatura di alcune strade per un importo di 80.000 € .

"Raccogliamo i risultati del nostro assiduo lavoro; l’amministrazione comunale è sempre stata attenta all’uscita di nuovi bandi di finanziamento poichè, viste le grandi problematiche di bilancio, è l’unico modo per attuare le opere necessarie al nostro paese", si legge in una nota dell'amministrazione comunale.