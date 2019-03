Rimini dichiara guerra alla plastica e al fumo in spiaggia: arriva il doppio divieto

Ambiente

Rimini

| 12:18 - 24 Marzo 2019

Bicchiere di plastica usato in spiaggia (foto di repertorio).

Rimini dichiara guerra alla plastica e al fumo in spiaggia. La 'rivoluzione' arriverà con un'ordinanza balneare che a breve uscirà dal Comune e sarà applicata già da questa estate. Si tratta di due divieti studiati nelle scorse settimane e che segnano una svolta 'green' per la città romagnola. Due settimane fa infatti il Comune ha annunciato il veto assoluto, dal prossimo anno scolastico, di utilizzare nelle mense scolastiche piatti e bicchieri di plastica. Ora lo stop a cannucce e bicchieri di plastica monouso arriverà anche in spiaggia con la prossima ordinanza balneare che formalizzerà, come già anticipato, anche il divieto di fumo sulle spiagge libere e sul bagnasciuga. Da quest'estate sulle spiagge riminesi si potranno utilizzare quindi solo bicchieri compostabili.