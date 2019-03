Basket D, hurrà Bellaria in un finale incandescente: Forlimpopoli al tappeto 73-71

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:34 - 24 Marzo 2019

Un time out del Bellaria.

Il Bellaria torna alla vittoria e lo fa con una super prestazione, battendo Forlimpopoli per 73-71 grazie ad una grandissima prova di squadra e guidato da un super Foiera, autore di 24 punti e dei canestri decisivi. La gara è appassionante ed equilibrata (peccato l'arbitraggio non all’altezza) con le due squadre a darsi battaglia per 40’: alla fine prevalgono i padroni di casa, che riescono a guadagnare due punti fondamentali.

I biancoblu saranno attesi da una trasferta molto insidiosa sabato sera a Ferrara, contro la quarta forza del campionato, da affrontare con l’entusiasmo e la consapevolezza ottenuti da questo importante successo.

La partita è equilibrata sin dai primi minuti, Biscaro fa male alla difesa biancoblu, poi dall’altra parte il Bellaria inizia a correre in contropiede, con Mazzotti a smazzare assist a Benzi, Galassi e Foiera e la prima fuga è servita sul 12-5. Il centro bellariese e capitan Tassinari tengono gli ospiti a distanza, ma Forlimpopoli non molla e pareggia a quota 18 per poi superare: Mazzotti da tre e Galassi chiudono il primo quarto sul 23-20.

Due triple di Rossi firmano il nuovo sorpasso ospite: Bellaria trova punti importanti dalla panchina con Distante e con Demaio, poi il canestro e fallo di Galassi, seguito a ruota da Foiera, fa 33-27. I biancoblu sembrano averne di più, ed esprimendo una bella pallacanestro si portano negli spogliatoi in vantaggio 45-35.

Dopo la pausa, Forlimpopoli rientra in campo molto agguerrita, i bellariesi si innervosiscono per alcune fischiate davvero rivedibili e così Rombaldoni e Rossi rispondono ai canestri di Foiera, Gori e Mazzotti: il terzo quarto si chiude in perfetta parità, a quota 58.

Gli ultimi 10’ sono una vera battaglia, Galassi e Tassinari portano avanti i padroni di casa sul 64-62, ma poi il capitano dei biancoblu è costretto a lasciare il campo per falli. Sale quindi in cattedra Charlie Foiera, che segna gli ultimi otto punti del Bellaria, con una vera e propria lezione di pallacanestro, composta di tiri in fade-away e di jumper, prima del 2/2 che vale il 72-68 a 2’ dalla fine. Le squadre sono stanche, in campo praticamente non si segna più, ma Rombaldoni da tre riporta i Baskérs a -1 a 15’’ dalla fine. Fallo sistematico e Benzi si presenta in lunetta: mette il primo, ma sbaglia il secondo, il rimbalzo viene controllato da Foiera, ma poi la palla finisce fuori, probabilmente per un fallo. Gli arbitri non sono dello stesso avviso, e così Forlimpopoli ha la palla della vittoria: la tripla di Cortini però non entra, vince Bellaria, con le unghie e con i denti, 73-71.



Il tabellino



BELLARIA BASKET - BASKERS FORLIMPOPOLI 73-71

BELLARIA: Mazzotti 8, Benzi 6, Galassi 15, Tassinari 10, Foiera 24, Distante 2, Demaio 4, Gori 2, Malatesta ne, Sirri ne. All.: Domeniconi

FORLIMPOPOLI: E. Rossi 23, Rombaldoni 19, F. Rossi, Biscaro 7, Lotti, Pedrielli 4, Biffi 7, Cortini 6, Camassa 2, Guaglione 3, Alberti ne, Neri ne. All.: Saragoni

ARBITRI: Del Rio e Campedelli

PARZIALI: 23-20, 45-35, 58-58

