Basket C Silver, Santarcangelo fa un sol boccone di Castefranco: 78-58

| 10:09 - 24 Marzo 2019

La squadra dei Dulca Angels.

Santarcangelo piega al PalaSGR Castelfranco 78-58. Dopo aver festeggiato nel prepartita Rodolfo Lucchi fresco di laurea con lode, partono le ostilità con il primo quarto che vive sul filo dell’equilibrio. Sono capitan Fusco e Riccardo Torricelli, che termineranno la prima frazione già in doppia cifra, i protagonisti mentre il punteggio dice 22-19 per i clementini. Nel secondo quarto gli Angels scappano via grazie a una serie di tre bombe (Fornaciari, Raffaelli e Russu) e la buona difesa permettendo al solo Zucchini (sono tutti suoi 9 nove punti di questo quarto per Castelfranco) di trovare la gioia del canestro. Il parziale dice 26-9 con protagonista nel finale di quarto Luca Adduocchio che con 2 assist per Raffaelli e Russu fissa il punteggio sul 48 a 28.

Al rientro dagli spogliatoi il ritmo cala per entrambe le squadre e Castelfranco con Zucchini e Torricelli prova a rientrare ma Santarcangelo grazie a Zannoni e al solito Fusco tiene a distanza gli ospiti. Gli Angels arriveranno quindi all’ultimo quarto con un rassicurante vantaggio di 18 punti.

Nell’ultima frazione Castelfranco lotta e sembra recuperare arrivando fino a -13, poi però le conclusioni da tre punti (tre per uno scatenato Raffaelli e una di Colombo) allargano la forbice e di fatto chiudono in anticipo la contesa. Il punteggio finale è 78- 58, con gli Angels ora attesi da due trasferte, prima a Casalecchio contro Cvd poi a Castenaso per il recupero dell’ottava giornata.

Tabellini

Angels: Zannoni 12, Colombo 7, Lucchi, Adduocchio, Fusco 17, Russu 14, Alviti, Raffaelli 14, De Martin 4, Fornaciari 10, Massaria. All. Evangelisti

Castelfranco: Ayiku 8 Marzo 3, Zucchini 15, Torricelli R 18, Prampolini 2, Del Papa 6, Vannini 6, Cuzzani, Pizzirani, Torricelli F. All Landini

Arbitri Tugnoli, Dell’Infante

Parziali 22-19 48-28 61-43 78-58