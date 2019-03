Volley B2 femminile, immensa Emanuel Riviera Volley: battuta anche la corazzata Esperia Cremona

Sport

Rimini

| 09:58 - 24 Marzo 2019

L'Emanuel Riviera Volley festeggia la vittoria.

L'Emanuel Riviera Volley si fa un altro regalo. Alla Casa del Volley battuta l'Esperia Cremona seconda in classifica per 3-2 ora agguanatata al secondo posto dalla formazione di Nanni (ma Cremona vanta un miglior quoziente set) più che mai lanciata verso i playoff (la Libertas Forlì è di scena domenica a Imola contro la leader Clai).

La squadra riminese affrontava in questa 21esima giornata una vera corazzata, una squadra composta da giocatrici che hanno militato in A2 e B1, e dal fisico nettamente superiore. Sembrava un match dall'esito segnato, anche dopo l'esperienza della partita di andata, dove non c'era mai stata partita. Invece dopo un primo set in cui le cremonesi hanno sempre tenuto in mano il pallino (20-25), dall'inizio del secondo si è subito capito che alle padroni di casa non andava assolutamente di stare soltanto a guardare. E' stato un secondo set spettacolare e combattutissimo, punto a punto, dove alla fine le padrone di casa si sono portate meritatamente sull'1-1 dopo aver annullato tre set point (30-28).

Nel terzo parziale di nuovo avanti le ospiti con decisione ad imporre il proprio potenziale nonostante la fiera resistenza della squadra di casa, decisa vendere cara la pelle. L'Esperia Cremona raggiunge comunque agevolmente il 25esimo punto e si aggiudica il set portandosi sul 2-1 (25-13).

Nel quarto set però L'Emanuel Riviera Volley Rimini parte con decisione e disputando una gara perfetta in ogni reparto prende subito il largo; le ospiti sembrano smarrite e frastornate tanto da cedere 25-13 che la dice tutta sul dominio delle riminesi.

Il tie break è di altissimo livello, di nuovo combattutissimo, e punto a punto; con il capitano Orsi al servizio sul 15-15 è Lea Vujevic a realizzare gli ultimi due punti che chiudono forse la partita più spettacolare giocata dalla squadra di casa.

E' stata una partita dove non si può che sottolineare la prestazione di squadra più che delle singole giocatrici (quattro in doppia cifra su entrambi i fronti). La forza del gruppo, che ha dimostrato compattezza e forza anche oggi , e come ormai sta dimostrando di partita in partita, non c'è rivale che possa temere.

Il tabellino

Emanuel RVR: Vujevic 22, Leonardi 20, Godenzoni 18, Zucchini 12, Orsi 9, Catalano 4, Magi , Macchi L. Ne. Nicoletti, Aglio, Benvenuti, Ariano, Bissoni L2. All. Nanni

US Esperia Cremona:

Lodi 22, Decordi 21, Ghisolfi 15, Antonucci 11, Bulla 8, Nicoli 1, Andreani, Fortuna, Ruffa L., Castagna. All: Sbano

PARZIALI: 20-25, 30-28, 18-25, 25-13, 17-15.