Rimini, finisce con l’auto in una scarpata, 46enne grave al ‘Bufalini’

| 09:27 - 24 Marzo 2019

Stava percorrendo con la sua auto via Ca’ di Paolo, in località San Giovanni in Galilea, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. E’ accaduto sabato, poco prima delle 21, a finire in ospedale a Cesena in gravi condizioni il conducende, un 46enne, soccorso immediatamente dagli operatori del 118, sul posto con un’ambulanza e un’automedicalizzata. Per portare in salvo l’uomo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e per le dinamiche del sinistro, sul posto i carabinieri.