Volley B maschile, il testacoda non riserva sorprese: Rovelli ko a Mirandola (3-0)

Sport

Morciano di Romagna

| 20:55 - 23 Marzo 2019

La Rovelli è caduta anche a Mirandola.

Il testacoda del girone D di questo turno non riserva sorprese, con i padroni di casa del Mirandola che rispettano il pronostico in pieno, e proseguono la loro corsa verso i playoff di A2. La Rovelli, priva del libero Maggioli, out per problemi lavorativi, si comporta comunque in modo più che dignitoso, contro un regolare e mai deconcentrato team modenese. Benini, pur rientrando da un fastidioso infortunio alla caviglia, gioca più che bene, ed il solito Morichelli, ben coadiuvato al centro da Vanucci, danno fastidio ai forti capolista emiliani. Sabato ci attende il derby di bassa classifica contro Forlì, chissà che l’aria da straregionale non regali finalmente la prima soddisfazione in casa valconchina.



Il tabellino

MIRANDOLA - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 0

MIRANDOLA : Ghelfi G. 1, Ghelfi F. 9, Canossa 5, Rustichelli R. 5, Bellei 10, Sartoretti 15, L1 Catellani, L2 Rustichelli M., Capua 5, Valeri 0, Motta n.e., Mantovani n.e., Gulinelli 1. All. Barozzi.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 1, Morichelli 12, Omaggi 2, Vanucci 8, Kiva 5, Mille 7, Libero Benini, Daniel 0, Fabbri n.e.. All. Rovinelli.

ARBITRI: Burnelli – Clemente.

NOTE: MIRANDOLA : b.s. 7 ace 6 muri 5 errori 8. ROVELLI : b.s. 13 ace 2 muri 7 errori 11

PARZIALI: 25-21/25-21/25-15