Rimini si candida per ospitare la Rotary International Convention del 2026

Attualità

Rimini

| 18:53 - 23 Marzo 2019

Fabio Scala con il presidente Mr. K.R. Ravindran, dello Sri Lanka.

Si è conclusa venerdì la visita a Rimini del “Past” Presidente di tutti i Club del mondo del Rotary International, Mr. K.R. Ravindran, dello Sri Lanka.

Le porte del Palacongressi e del Quartiere Fieristico di Rimini si sono aperte Giovedì per ospitare l’illustre visitatore in Italia, con tappa nella nostra città finalizzata alla valutazione della destinazione e del sistema di accoglienza in previsione della Rotary International Convention del 2026.

Rimini si è infatti candidata ad ospitare l'evento dai grandi numeri e dall'importante impatto economico per il territorio.

Ad accompagnarlo nella visita delle location di Italian Exhibition Group, Paolo Pasini, “Past” Governatore Distrettuale e Coordinatore “End Polio” per Italia, San Marino, Malta, Spagna e Portogallo, membro attivo del Club degli Ambasciatori della Riviera di Rimini.

K.R. Ravindran, in una bella giornata di sole, ha inoltre visitato il centro storico e la marina di Rimini risultando positivamente impressionato dalla bellezza e vivacità della città.

Momento apicale della visita la serata di Giovedì scorso al Grand Hotel, storica sede del Rotary Club Rimini, dove il Presidente Fabio Scala lo ha accolto assieme a Paolo Bolzani, attuale Governatore Distrettuale ed a tutti i Presidenti dei Rotary Club del territorio. Una serata in cui Ravindran ha ribadito la forza in campo sociale e culturale del sodalizio rotariano mondiale di cui è stato a capo negli anni 2015 – 2016.