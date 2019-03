Elezioni Verucchio, il sindaco Stefania Sabba si ricandida: presentata la sua 'squadra'

Attualità

VillaVerucchio

| 16:24 - 23 Marzo 2019

Il sindaco di Verucchio Stefania Sabba si ricandida, ecco la sua squadra.

'Le persone possono'. Sotto il claim della lista Impegno civico per Verucchio ieri sera si sono radunate tantissime persone, in un centro Todini tutto esaurito, gente in piedi anche nei corridoi. 'Una bella ventata di entusiasmo' commenta il candidato Sindaco Stefania Sabba cui è toccato il compito di aprire il 'debutto' della nuova lista civica. 'Impegno civico è un gruppo di persone che non ha altri interessi se non quelli dello sviluppo e del benessere della comunità verucchiese. Abbiamo scelto la sintesi 'le persone possono' perché siamo davvero una lista civica, senza avere alle spalle altro o altri se non le idee e l'impegno che possono portare le persone'. Nel suo intervento Stefania Sabba ha toccato alcuni dei punti programmatici. 'L'idea di base è che Verucchio abbia ora bisogno di una forte immissione di qualità, in ogni settore dell'amministrazione, per vincere le sfide che si presentano davanti. C'è il tema del lavoro e dei nostri giovani, c'è quello della mobilità, della sicurezza, della riqualificazione turistica. È nostra intenzione proporre una riconfigurazione del settore comunale per accelerare al massimo l'iter burocratico per le imprese. È un progetto che chiamiamo 'il giorno dell'impresa'. C'è da realizzare il nuovo progetto di posizionamento di 15 telecamere per mantenere un controllo continuo. C'è il progetto che chiamiamo 'Verucchio welcome' di rigenerazione urbana di tutti gli ingressi del territorio comunale a Villa, a Ponte e a Verucchio. Ma più in generale quello che farà la differenza sarà il metodo: le persone se lasciate libere di esprimersi, possono fare tutto. Sono le persone ad aver fatto grande Verucchio, e così è nel presente e così sarà nel futuro. Per questo la campagna elettorale sarà una straordinaria occasione per confrontarsi con le persone, con le loro idee, con il loro entusiasmo'. Durante la serata è stata presentata la lista 'impegno civico per verucchio' composta da 7 donne: Sabrina Cenni, Eleonora Urbinati, Linda Piva, Stefania Pignatelli, Federica Neri, Marina Albani, Stefania Fabbri (la più giovane con i suoi 20 anni) e 5 uomini: Luigi Dolci, Paolo Masini, Fabio Bianchi, Alberto Tonni, Andrea Cardinali. Questa mattina la Lista Impegno Civico per Verucchio ha inaugurato la propria sede elettorale nel centro di Villa Verucchio con l'iniziativa 'un caffè con il Sindaco'. Anche in questa occasione grande partecipazione ed entusiasmo. La lista che manterrà aperta la sede durante tutti i fine settimana, continuerà gli incontri di presentazione nelle frazioni: martedì 2 aprile a Pieve Corena, martedì 16 aprile a Verucchio, lunedì 29 aprile a Ponte Verucchio.