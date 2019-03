Topo d'auto colto sul fatto a San Giuliano, aveva rubato uno smartphone

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 23 Marzo 2019

Scassinatore d'auto in azione (foto di repertorio).

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3.15, la Squadra Volante della Polizia ha colto sul fatto un 50enne italiano, intento a rubare all'interno di una Mercedes parcheggiata in zona San Giuliano. Erano stati i residenti a segnalare la presenza di una persona sospetta aggirarsi tra le automobili in sosta. L'uomo, fermato dalla Polizia, aveva con sè uno smartphone che aveva appunto rubato in un'altra vettura, diversa dalla Mercedes nella quale era stato trovato. E' stato arrestato per furto aggravato. Il giudice ha convalidato l'arresto: in attesa del processo, al 50enne è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.