Quattrocento anni della biblioteca Gambalunga, grande successo per l'incontro con Ivano Dionigi

| 12:31 - 23 Marzo 2019

Pubblico all'incontro con Ivano Dionigi.

Si è avviata con il grande successo dell’incontro con il Prof. Ivano Dionigi la nuova edizione de “I Maestri e il Tempo”, la rassegna culturale promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, per la prima volta in collaborazione con laBiblioteca Gambalunga per festeggiarne insieme i 400 anni di vita.



Tanti gli studiosi, gli appassionati e i semplici curiosi che hanno affollato il Salone delle Feste di Palazzo Buonadrata, per ascoltare l’intervento del Prof. Ivano Dionigi, già Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, sul tema “La parola e il libro”. Un pomeriggio di riflessione sulla biblioteca come palazzo della memoria, che tramanda una conoscenza utile anche all’uomo d’oggi, con stimolanti considerazioni sui simbolismi del libro. Ha affascinato il pubblico l’affondo sul potere della parola, come materia prima da proteggere in una vera e propria “ecologia linguistica”, per salvarla da utilizzi impropri che impoveriscono la parola e, quindi, anche il pensiero.



L’incontro con il prof. Dionigi ha dato l’ottimo via ai lavori di questa nona edizione de “I Maestri e il Tempo”, che si svolgono sotto il tema generale “Parole e immagini: per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga”.



