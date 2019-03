Il noto truccatore Federico Lucci docente d'eccezione di make up a Smoll San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:30 - 23 Marzo 2019

Federico Lucci al trucco.

Importante corso di formazione per le dipendenti dei punti vendita Smoll. Si è svolto venerdì mattina il corso make up di Federico Lucci uno dei più conosciuti truccatori italiani e make up artist ufficiale di Pupa.

“Pupa è una azienda con sede a Lecco, famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti cosmetici ed è solita organizzare corsi di formazione per i punti vendita Smoll – ha spiegato Tiziana Cucuzza, agente Pupa nelle Marche - Ci fa molto piacere portare il nostro Make Up Artist Federico Lucci. E’ importante per Pupa presentare i propri prodotti ed insegnare la loro applicazione. Questi corsi permettono alle dipendenti di conoscere bene il prodotto e saper rispondere alle esigenze della clientela è fondamentale. Saper consigliare chi acquista sulle qualità del prodotto ed insegnare l’ applicazione è sicuramente un servizio molto apprezzato”.

Tra i vari prodotti presentati oggi c’è una novità: un prodotto innovativo e unico sul mercato. Si tratta di Wow, il primo rossetto che da Matt una volta applicato poi diventaGlitter.

Obiettivo della formazione per Smoll è quella infatti di “omaggiare” le proprie clienti con i consigli sull’ applicazione e le presentare le ultime mode in fatto di trucco.

Smoll è un brand del Gruppo Meloni di San Marino. L’azienda diretta oggi dai fratelli Paolo e Marco Meloni nasce negli anni ’60 quando i genitori decisero di rilevare un piccolo spaccio alimentare a San Marino. Con tanto lavoro, volontà, determinazione e una vita dedicata al commercio, l’azienda è cresciuta ed è diventata un’impresa moderna in cui tradizione e innovazione si fondono. I punti vendita Smoll aperti nelle Marche, Romagna e Umbria ad oggi sono 30, ma per il 2019 l’azienda sammarinese ha in programma 6 nuove aperture.