Volley A2 femminile, sulla strada della Omag la pericolosa Zambelli Orvieto

L'Omag di San Giovanni in Marignano vuole una vittoria da tre punti contro Orvieto.



La bella vittoria con Mondovì, strappata al tie break, ha rappresentato un’ulteriore iniezione di fiducia per la Omag, un blitz che ha portato la squadra a quota 24, a sole tre lunghezze da Trento. Ora il calendario porta in Valconca domenica (ore 17) la compagine umbra di coach Solforati: Zambelli Orvieto.

La Omag, concentrata e ben determinata, affronterà le umbre nella seconda giornata del girone di ritorno della poule promozione della Samsung Galaxy Volley Cup di serie A2. Sarà una partita importante perché arriva a poche giornate dal termine della regular season e ogni singolo punto avrà un enorme peso al fine di aggiudicarsi un buon posto nei play off. La rilevanza del match è determinata anche dal valore di Orvieto, una buona squadra, con tante atlete che giocano un’ottima pallavolo e che conoscono bene la categoria.

In questa seconda fase Orvieto ha avuto un andamento altalenante con 4 sconfitte e 2 vittorie, mentre la Omag si trova con una vittoria in più al suo attivo, 3 e 3. Sarà la correlazione muro-difesa, che ha funzionato molto bene a Mondovì, la chiave fondamentale del match, ma non dovranno mancare nemmeno temperamento e grinta. La tensione è alta, bisogna saperci convivere. La Omag è forte e rodata e sa quel che deve fare. Ex del match saranno Mila Montani, Sara Angelini per Orvieto ed Alessandra Guasti per la Omag.

LE FORMAZIONI Agli ordini degli arbitri Massimiliano Giardini e Simone Cavicchi, ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo: Saja dovrebbe schierare Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Fairs in posto 4, Lualdi e Gray al centro, e Gibertini libero. Solforati potrebbe rispondere con Prandi in regia, Decortes opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Bussoli schiacciatrici e Cecchetto libero. Il match potrà essere seguito come di consueto sulla pagina di legavolleyfemminile.it e in diretta streaming con telecronaca eseguita da Mauro Mancini sul canale Youtube di Consolini Volley al seguente link: https://youtu.be/piyfR6cFl_w

