Attualità

Meldola

| 08:36 - 23 Marzo 2019

La zona colpita dalle scosse di terremoto.

Trema la terra in Romagna. Una serie di scosse di terremoto sta interessando da venerdì sera la zona di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Non si segnalano danni a persone o cose. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato sei lievi scosse dalle 22.18 a 00.25, la più forte delle quali di magnitudo 2.6 alle 23.30. L'evento sismico, verificatosi ad una profondità di 8,2 chilometri, è stato avvertito anche nella provincia di Rimini.