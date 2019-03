Casting riaperti per un posto di lavoro, Despar assume ancora

Attualità

Misano Adriatico

23 Marzo 2019

La lunga coda alla prima selezione per lavorare con Despar.

Nonostante il grande afflusso dello scorso 21 febbraio e l’analisi di tutti i curriculum pervenuti, c’è ancora qualche possibilità per chi è interessato alle selezioni del personale per il nuovo punto vendita Despar che nei prossimi mesi aprirà a Misano Adriatico. Non tutte le posizioni sono infatti state occupate e per questo l’agenzia per il lavoro Adhr Group, incaricata del recuiting, organizza un nuovo Job day sempre nella Ex Biblioteca di Via Platani 22, a Misano Adriatico e sempre nello stesso orario della prima volta: dalle 10 alle 14. Restano ancora diversi profili scoperti. In particolare: store manager e vice store manager con esperienza pregressa nella grande distribuzione food, capi reparto e figure con esperienza nei banchi macelleria, gastronomia, salumeria. Profili per i quali sono previsti contratti a tempo indeterminato e determinato. Gli interessati devono essere in possesso di un diploma alberghiero-turistico e avere esperienza pregressa nel settore alimentare dellagrande distribuzione. Solo i candidati il cui profilo corrisponde alla ricerca verranno poi ammessi al colloquio.