FOTO Castel Sismondo in fiore per il decimo compleanno di 'Giardini d'autore'

| 16:32 - 22 Marzo 2019

Giardini d'autore a Castel Sismondo di Rimini.

Piante rare, fiori da collezione, mostre d’arte, conferenze e laboratori con grandi esperti di giardinaggio, installazioni di green design: Castel Sismondo e piazza Malatesta sono sbocciate venerdì mattina con l'apertura dell'edizione di primavera di Giardini d’Autore.

Fino a domenica 24 marzo l'evento che richiama a Rimini i migliori vivaisti d'Italia celebra un anniversario significativo come il suo decimo compleanno mettendo al centro del suo programma la celebrazione della bellezza in ogni sua forma: natura, arte, design. Il ricco programma di appuntamenti è a disposizione sul sito www.giardinidautore.net/programma.

Per questa edizione speciale Giardini d'Autore diventa una vera e propria festa del verde che esce anche dagli spazi della manifestazione per far fiorire tutta la città: dopo il primo evento Off di ieri sera alla Galleria Primo Piano, "Fabulae - RinTocchi in Giardini Sospesi", il programma fuori da Castel Sismondo continua venerdì sera alla Galleria Augeo con "Nel Giardino delle Camelie" e sabato sera alla Galleria Gorza con "Primavera nella Corte di Lola". Per tutta la durata di Giardini d'Autore inoltre la Sala Ressi del Teatro Galli ospita "I Malatesta e i volti di Romagna", una mostra di sculture a cura di Studio Forme, i restautori che hanno curato i fregi del teatro Polettiano riconsegnato alla città dopo una attesa lunga 75 anni.