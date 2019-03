Dirottamento autobus, Start Romagna: 'verifichiamo precedenti penali degli autisti assunti'

Attualità

Rimini

| 16:14 - 22 Marzo 2019

Autista autobus (foto di repertorio).

Dopo i tragici fatti del milanese, il dirottamento di un autobus pieno di studenti delle scuole medie, da parte dell'autista, Start Romagna in una nota rassicura la cittadinanza sull'accuratezza delle procedure selettive del proprio personale, sulla regolare verifica della rispondenza ai requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalle norme di legge, senza tralasciare la costante attività di formazione. Nella fase selettiva, vengono verificati il casellario e i carichi giudiziari pendenti dei candidati, sottoposti a visita medica con accertamenti psico-fisici e di assenza tossicodipendenza e alcol, colloquio attitudinale e motivazionale con personale esperto, nonché a prove su tematiche inerenti la mansione e la guida. Una volta assunto, l'autista viene sottoposto ogni anno all'esame annuale di verifica assenza di tossicodipendenza e alcol. Altre visite sono previste a seguito di richieste dal lavoratore o dall’azienda per ragionevole dubbio, a seguito di cambi mansione e soprattutto a seguito di assenza del lavoro per oltre 60 giorni continuativi per motivi di salute; questo perché l'autista dell'autobus, autore del dirottamento, il senegalese naturalizzato italiano Ousseynou Sy, avrebbe nascosto all'azienda del Nord Italia, presso la quale operava, la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, andando in malattia. Per gli autisti di scuolabus di Start Romagna, comunica l'azienda, è previsto un percorso formativo ad hoc. In aula vengono formati sul primo soccorso pediatrico, su come gestire situazioni di emergenza, sulla relazione con il minore e sulle tecniche comunicative più efficaci per affrontare dinamiche di gruppo e situazioni comportamentali di vario tipo che vanno oltre ad una generica attenzione alla sicurezza.