Meteo Rimini: weekend con sole e temperature primaverili, poi torna l'inverno

Attualità

Rimini

| 15:40 - 22 Marzo 2019

Passante sotto la pioggia con l'ombrello (foto di repertorio).

Si conferma un fine settimana pienamente primaverile sull'Italia con un potente anticiclone piazzato su gran parte d'Europa, dal cuore molto mite. Lo rende noto il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, sottolineando che da lunedì le cose cambieranno per l'arrivo di un fronte freddo con rovesci e forte calo termico.



"Nella prossima settimana - precisa Ferrara - una irruzione artica di vaste dimensioni interesserà gran parte dell'Europa centro-orientale, dove si tornerà in Inverno con tracollo delle temperature e rovesci di neve a quote basse se non in pianura. Parte dell'aria fredda dovrebbe raggiungere anche l'Italia innescando qualche rovescio o temporale sul Nordest entro lunedì sera, in estensione anche al Centrosud tra martedì e mercoledì con interessamento soprattutto dei versanti adriatici. Non si escludono locali grandinate e colpi di vento. Il tutto verrà accompagnato dal rinforzo dei venti di grecale e tramontana, con sensibile calo delle temperature, anche di 8-10 gradi sui versanti orientali della Penisola. Sarà infatti possibile il ritorno della neve a tratti fin sotto i 1000-1200".



LE PREVISIONI DI ARPAE. Sul riminese, nella giornata di sabato, temperature massime nella zona di costa sui 15°, in lieve aumento domenica, quando i valori massimi si aggireranno sui 16°, mentre sui rilievi è atteso un grado in più. Le pianure interne, domenica, potrebbero toccare quota 20°.