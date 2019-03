Sboccia la Primavera: tanti eventi all'aria aperta, teatro e musica. Ecco cosa fare nel week-end

Eventi

Rimini

| 15:33 - 22 Marzo 2019

Gli eventi del primo week-end di primavera.

E’ finalmente sbocciata la primavera e questo week-end a Rimini e provincia sarà un tripudio di fiori e Fogheracce, tradizione e novità si intrecceranno, teatro, musica e divertimento all’aria aperta. Se volete organizzarvi ecco qualche dritta per trascorrere al meglio il finesettimana.





FOGHERACCE





Si terrà domenica 24 marzo l’appuntamento con la Festa della Fogheraccia sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, inizialmente programmato per il 18 marzo ma poi rinviato per le pessime previsioni meteo. L’accensione è prevista per le ore 21, quando gli addetti di Anthea accenderanno il legname proveniente dalle potature in corso in città per dar vita al gesto che segna idealmente la fine dell’inverno e l’avvio della primavera. QUI tutte le info.





Dopo il rinvio a causa del maltempo, si svolgerà sabato sera la tradizionale accensione del fuoco di San Giuseppe che saluta l'inverno e dà il benvenuto alla nuova stagione. Lo spettacolo di luci e fuochi è in programma sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20.30. QUI tutte le info.





Due appuntamenti targati cooperativa sociale “Il Millepiedi” in programma a Rimini venerdì 22 marzo, per festeggiare con le tradizionali Focheracce.



Alle 17,30 il primo appuntamento è nell’Area Verde di Casa Macanno in via Macanno 168 con la “Focheraccia McAnnica”. Un evento dedicato a bambini e famiglie. Durante il pomeriggio verranno proposti laboratori a tema (obbligatoria la prenotazione) e dalle 19, con l’accensione del fuoco, si potrà cenare con street food romagnolo e divertirsi con la musica di Paolo Sgallini. Per info: 333 1647617 – Facebook “Area Verde Casa Macanno”. In allegato volantino dell’evento.



A partire dalle 19 festa anche a Casa Pomposa, in via Pomposa 8 a Rimini, sede dello storico Centro giovani riminese. Durante la serata, organizzata in collaborazione con l’associazione Millepassisolidali, si potrà cenare, ma soprattutto ascoltare tanta buona musica. Dalle 19,30 si alterneranno sul palco, infatti: L’uva grisa, Rinascimento, Brigada, Lady Maciste. Un evento dedicato ai giovani ma anche a tutti gli appassionati di buona musica. Per info: Tel. 340 951 4378 – Facebook “Centro giovani Casa Pomposa”.





MANIFESTAZIONI E FIERE





Appuntamento con la Primavera a San Giovanni in Marignano, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019. Ritorna infatti, per la sua 10^ edizione “Primavera in Piazza”, manifestazione dedicata ai fiori, alle piante ed ai prodotti naturali. 40 espositori con fiori, piante aromatiche, piante da esterno, prodotti di erboristeria, cosmetici naturali, prodotti alimentari tipici locali e artigianato. Il mercato aprirà i battenti sabato 23 marzo dalle ore 15.00 alle 20.00 e proseguirà domenica 24 dalle ore 9.00 alle 20.00. QUI tutte le info.





Piante rare, fiori da collezione, mostre d’arte, conferenze e laboratori con grandi esperti di giardinaggio, installazioni di green design, tutto Castel Sismondo e tutta piazza Malatesta che sbocciano per l’arrivo della primavera: è ricco come non mai il programma dell’edizione di Giardini d’Autore che dal 22 al 24 marzo celebra un anniversario significativo come il decimo compleanno della manifestazione che richiama a Rimini i maestri italiani del verde. QUI tutte le info.





All’ RDS Stadium, Rimini Tattoo Convention, torna a Rimini, la quarta edizione della 'Tattoo Convention': un viaggio di tre giorni dedicato all’arte dell’inchiostro su pelle, che mette in contatto gli appassionati con l’universo dei professionisti di questa disciplina. Ci saranno incontri, performance e ospiti legati al mondo del tatuaggio, ma soprattutto la grande arte del tattoo 'in diretta', con i protagonisti dei diversi stili e tratti. Dal 22 al 24 marzo.





MUSICA E TEATRO





Il teatro della Regina si fa scenario di un delirante viaggio, allegro ma non troppo, nel mondo dei grandi padri della musica. Cicerone sarà il comico toscano Paolo Migone che venerdì 22 marzo (ore 21,15) nei panni di un dj pazzo darà vita a Beethoven non è un cane, per la regia di Daniele Sala, uno spettacolo che non si può perdere. QUI tutte le info.





Marco Giulio Magnani esplora una nuova frontiera e sabato 23 e domenica 24 marzo porta al debutto al Teatro Pazzini di Verucchio un originale progetto di teatro-canzone intitolato Racconti oltre la finestra. QUI tutte le info.





Novafeltria, città della musica, non poteva non ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti. Torna anche nel 2019 il concerto tributo con protagonisti cantanti e musicisti della zona, che faranno rivivere sul palco le indimenticabili canzoni di Battisti e Mogol. "Il mio canto libero", evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Novafeltria, è in programma al Teatro Sociale sabato 23 marzo alle 21, con replica domenica 24 marzo alle 17. QUI tutte le info.





CINEMA





Al Cinema Tiberio di Rimini arriva da giovedì 21 a domenica 24 marzo il film Bohemian Rhapsody che sarà proposto in tre versioni: doppiata in italiano (giovedì alle ore 21 e sabato alle ore 17 e alle ore 21), versione originale inglese con sottotitoli in italiano (venerdì alle ore 17 e alle ore 21) e la versione Sing Along/Karaoke (per chi vuole provare l’emozione di cantare “assieme ai Queen”) domenica alle ore 18 e alle ore 21. QUI tutte le info.





Domenica 24 marzo al Cinema Fulgor, ritornano le matinée domenicali con la colazione e film al Cinema Fulgor con la proiezione de “L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcok”. Continua la rassegna dedicata al famoso regista con una storia di suspence che coinvolge una famiglia nel loro viaggio in Marocco, con James Stuart e Doris Day. Orario: dalle 10.00 colazione, 10.30 proiezione del film.





DISCOTECHE





Al Peter Pan Riccione venerdì si balla tutta la notte con Dj Ralf. L’icona della musica underground sarà il protagonista di una serata davvero speciale, con musica di tendenza, spazio al puro divertimento.





Il Bradipop Rimini ospiterà sabato una novità nel panorama della musica rock, i Loren. La band, di recente formazione, si è fatta subito notare con il loro album di esordio. Ora il tour attorno l’Italia è iniziato e il 23 marzo fa tappa al Bradipop.