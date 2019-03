Basket C Silver, i Titans chiudono la regular season sabato in casa contro il Gualdo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:24 - 22 Marzo 2019

La squadra della Pallacanestro Titano.

È l’ultima di regular season e, pur con i verdetti ancora da scrivere, la situazione è abbastanza chiara. La classifica non ha emesso ancora tutti i verdetti, ma quello più importante è stato conquistato con anticipo dalla Pallacanestro Titano, che nella partita di due turni fa si è salvata a domicilio grazie alla bella e netta vittoria con Umbertide. Per i playoff, invece, ancora non sono state designate tutte le otto squadre. Sette squadre hanno già staccato il pass e sono Urbania (34 punti), Assisi (34), Todi (31), Recanati (30), Fermignano (22), Tolentino (20) e Orvieto (20), mentre per l’ultimo posto bisognerà aspettare gli ultimi 40 minuti di stagione.

Parte con ovvio vantaggio la Taurus Jesi, che è a quota 16, mentre a inseguire sono proprio Pallacanestro Titano (14) e l’altra formazione jesina, l’Aesis (14). La Taurus, che è 1-1 negli scontri diretti con entrambe, ha però anche la differenza canestri sfavorevole con Titans e Aesis. I Titans, invece, oltre all’1-1 con +33 nei confronti della Taurus, hanno anche il 2-0 sull’Aesis. Nei fatti, alla Taurus basterà naturalmente vincere nell’ultimo turno con Umbertide (già certa del penultimo posto) per qualificarsi, mentre Titans e Aesis dovranno vincere e sperare.

Al di là di tutti i calcoli possibili, la Pallacanestro Titano termina domani con Gualdo la regular season. Al Multieventi si gioca alle 18 e c’è curiosità per la gara che i ragazzi di coach Padovano proporranno sul parquet amico. Pur con la serenità data dalla salvezza raggiunta e dalla buonissima prova sul difficile campo di Recanati la settimana scorsa, c’è tanta voglia di vincere. Un po’ per regalarsi una gioia finale in questa coda di stagione, un po’ per un pizzico di sete di riscatto rispetto al match d’andata, che finì con la vittoria di Gualdo 69-66. Match estremamente equilibrato, quello del dicembre scorso, con difese sugli scudi per tre quarti e attacchi improvvisamente in palla nei dieci minuti finali. Gara conclusa sul +3 per i padroni di casa, con doppia cifra in punti per Marini (22) e Dzigal (15). Per i Titans buone le prove di Macina e Cambrini, entrambi a quota 17 punti.

Le partite dell’ultimo turno

PALLACANESTRO TITANO – Basket Gualdo (23/3, ore 18)

Fermignano – Recanati (23/3, 18.30)

Tolentino – Aesis Jesi (23/3, 18.30)

Taurus Jesi – Umbertide (23/3, 18.30)

Assisi – Urbania (23/3, 21.15)

Todi – Orvieto (23/3, 21.15)