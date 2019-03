Progetto da Ponte Messa a Rimini in mezz'ora, primo incontro per la nuova strada

Attualità

| 06:55 - 24 Marzo 2019

Un progetto ambizioso, per il quale andranno reperite importanti risorse. Tuttavia le amministrazioni di Novafeltria e di Pennabilli sono determinate a proseguire sulla strada tracciata - mai metafora fu più azzeccata - per poter mettere a disposizione della cittadinanza una via alternativa alla Marecchiese per il collegamento tra Alta e Bassa Valmarecchia, tra Alta Valmarecchia e Rimini. Il progetto per la nuova strada di collegamento Ponte Messa-Rimini è oggetto del primo incontro ufficiale, tra le amministrazioni, che si terrà lunedì 25 marzo nel ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria.

"E' un progetto che è nei cassetti da molti anni, vogliamo riprenderlo con forza e determinazione, coinvolgendo le associazioni del territorio, le industrie, i cittadini", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. "Dobbiamo dare nuova linfa al nostro territorio, la viabilità e strade più veloci sono fondamentali".



