Il saluto del sindaco Gnassi al Questore Improta: 'ha garantito sicurezza a Rimini'

| 14:15 - 22 Marzo 2019

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l'ex Questore di Rimini Maurizio Improta.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi esprime i propri ringraziamenti, personali e a nome della comunità, a Maurizio Improta, che dopo quattro anni al vertice della Questura di Rimini, si trasferisce a Roma per assumere l'incarico di Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria: "Nonostante un'attenzione da parte dei Governi sempre più contraddittoria e scostante nei confronti di territori dalle caratteristiche uniche come il nostro, il dottor Improta ha saputo organizzare e concertare assieme alla Prefettura, alle forze dell’ordine, alle istituzioni locali, una programmazione omogenea e capillare di azioni e interventi di prevenzione e contrasto che hanno garantito sostanziale sicurezza ai cittadini e agli ospiti in ogni parte della città". Il primo cittadino di Rimini ricorda la firma del Patto sulla Sicurezza nel dicembre 2017 (con il precedente governo, n.d.r.), definito "il punto più alto di un’auspicata collaborazione tra Stato, forze dell’ordine e comunità riminese al fine di programmare politiche della sicurezza a medio e lungo periodo". "Se il confronto e la dialettica sulle cose da fare non sono mancati in alcune occasioni, bisogna sempre pensare che l’obiettivo comune era appunto la concretezza delle azioni da offrire e realizzare per il benessere della comunità riminese", commenta il sindaco Gnassi, che dà il benvenuto anche al sostituto del dr. Improta: "Un augurio di buon lavoro al Dottor Francesco Di Cicco, che assumerà il ruolo di Questore di Rimini. Da parte del Comune di Rimini non mancherà mai leale e franca collaborazione e sinergia, consapevoli tutti che compito strategico nei prossimi mesi e nei prossimi anni dovrà essere orientato al completamento degli impegni sottoscritti nel Patto sulla Sicurezza e a mantenere lo stesso livello di presenza e operatività della Polizia, garantiti in questi anni".